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НовостиАвто27 июня 2026 9:14

Под Волгоградом гаишники остановили «КАМАЗ» с пьяным дальнобойщиком за рулем

Водитель грузовика привез продукты в сетевой магазин и решил выпить перед обратной дорогой
Екатерина СИМОХИНА
Фуру остановили на посту.

Фуру остановили на посту.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На посту ДПС в Волжском Волгоградской области задержали «КАМАЗ» с пьяным водителем за рулем. Гаишники остановили фуру для проверки документов и почувствовали, что от водителя несет алкоголем. Как выяснилось, дальнобойщик, который привез товары в сетевой магазин, решил снять напряжение после разгрузки машины, выполнив работу. В нетрезвом состоянии он намеревался доехать обратно до Твери, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

- Первоначально мужчина отказался от освидетельствования, однако, позднее потребовал провести исследование в медицинском учреждении, где врачом-наркологом у него было установлено алкогольное опьянение, - рассказали в полиции.

Естественно, от дальнейшего управление автомобилем опасного водителя отстранили. На него составили протокол, а грузовик задержали и поместили на штрафстоянку. Дальнобойщику – 44 года, он житель Твери.