В Волгоградской области завершились учения по пресечению теракта на ВДСК

Учения проходили на одном из объектов ВДСК. Фото из архива "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня 2026 года в Волгоградской области завершились учения силовиков на Волго-Донском судоходном канале. Жители Светлоярского района могли наблюдать скопление силовиков с оружием и спецтехники. Оперативные группы и спецслужбы работали на гидротехническом сооружении, где по легенде учений готовился теракт. В тренировке задействовали несколько подразделений сотрудников.

- Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, - прокомментировали в оперштабе.

Ранее плановые антитеррористические учения проходили на объектах критической и транспортной инфраструктуры, в учебных заведениях Волгограда и области.