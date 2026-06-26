В Волгограде компания устроила свалку опасных отходов на участке благоустройства

Территорию должны были очистить от мусора, но наоборот устроили свалку. Фото: Росприроднадзор.

В Дзержинском районе Волгограда Росприроднадзор нашел множество нарушений в деятельности компании ООО «МОЛОТ», занимающейся вывозом и утилизацией промышленных и строительных отходов. Поводом для инспекции стали многочисленные жалобы жителей, и, действительно, инспекторы увидели недостоверные сведения в отчетах об экологическом контроле, отсутствие мероприятий по уменьшению вредных выбросов и так далее. Также на территории, которую должны были расчистить на деньги нацпроекта, обнаружили свалку с опасными отходами.

- В нарушение природоохранных норм ООО «МОЛОТ» осуществляет фактически размещение строительных отходов, принимаемых от сторонних лиц, на земельный участок, который предоставлен для благоустройства в рамках инвестиционного проекта, - рассказали в ведомстве.

Специалисты лаборатории взяли пробы отходов и почвы. В земле нашли превышение содержания железа, натрия, алюминия, магния, калия, цинка, кальция, кобальта, сульфатов, хлоридов и даже нефтепродуктов. На участке было свалено более 97 тысяч тонн строительного мусора.

Компании выдали предписание и обозначили сроки устранения нарушений. А за причиненный вред природе предпринимателям придется заплатить огромный штраф, его размер определят после окончания проверки.