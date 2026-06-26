Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 14:20

В Волгограде компания устроила свалку опасных отходов на участке благоустройства

Росприроднадзор обнаружил свалку из 97 тысяч тонн отходов на земле, подготовленной для благоустройства
Екатерина СИМОХИНА
Территорию должны были очистить от мусора, но наоборот устроили свалку. Фото: Росприроднадзор.

Территорию должны были очистить от мусора, но наоборот устроили свалку. Фото: Росприроднадзор.

В Дзержинском районе Волгограда Росприроднадзор нашел множество нарушений в деятельности компании ООО «МОЛОТ», занимающейся вывозом и утилизацией промышленных и строительных отходов. Поводом для инспекции стали многочисленные жалобы жителей, и, действительно, инспекторы увидели недостоверные сведения в отчетах об экологическом контроле, отсутствие мероприятий по уменьшению вредных выбросов и так далее. Также на территории, которую должны были расчистить на деньги нацпроекта, обнаружили свалку с опасными отходами.

- В нарушение природоохранных норм ООО «МОЛОТ» осуществляет фактически размещение строительных отходов, принимаемых от сторонних лиц, на земельный участок, который предоставлен для благоустройства в рамках инвестиционного проекта, - рассказали в ведомстве.

Специалисты лаборатории взяли пробы отходов и почвы. В земле нашли превышение содержания железа, натрия, алюминия, магния, калия, цинка, кальция, кобальта, сульфатов, хлоридов и даже нефтепродуктов. На участке было свалено более 97 тысяч тонн строительного мусора.

Компании выдали предписание и обозначили сроки устранения нарушений. А за причиненный вред природе предпринимателям придется заплатить огромный штраф, его размер определят после окончания проверки.