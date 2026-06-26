Суд заставил выплатить пособие опекунше троих детей в Волгограде

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоаннинском районе Волгоградской области опекун троих детей через суд добилась выплаты пособия. Социальный фонд отказывал женщине из-за ошибки в документах, но правда оказалась на стороне заявительницы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Раиса К. с 2022 года воспитывает троих приемных ребят. В августе 2025 года она, как обычно, подала заявление на ежемесячное пособие через Госуслуги. Но получила отказ. Причина — чиновники посчитали, что доход семьи слишком высокий: якобы почти 200 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи.

Женщина пыталась оспорить решение, подавала заявления снова и снова — но везде получала отказ. Оказалось, что в системе межведомственного обмена данными произошел сбой. Кто-то вбил информацию, что Раиса К. ежегодно получает компенсацию за проезд в общественном транспорте от 4 до 6 миллионов рублей.

В суде выяснилась правда: на самом деле женщине выплачивали смешную сумму — всего 3 755 рублей в год. Огромные цифры появились в документах по ошибке.

Судья признал отказы незаконными и обязал фонд выплатить пособие за сентябрь и октябрь 2025 года.