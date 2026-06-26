Суд обязал выплачивать пенсию вдове погибшего добровольца СВО из Волгограда

Прокуратура помогла женщине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде суд встал на сторону женщины, чей муж погиб в зоне специальной военной операции. Социальный фонд отказал ей в пенсии по потере кормильца, но прокуратура опротестовала это решение, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

Жительница Кировского района обратилась за помощью к правоохранителям после того, как ей отказали в выплатах. Причина отказа звучала так: ее супруг участвовал в СВО в составе добровольческого отряда, который якобы не относится к Вооруженным силам России. Прокуроры провели проверку и выяснили, что чиновники ошиблись. По закону добровольческие формирования — это те же организации, которые помогают армии выполнять боевые задачи. А значит, вдова имеет полное право на поддержку государства.

Сотрудники прокуратуры подали иск в Кировский районный суд и потребовали отменить незаконный отказ. Судья изучил все обстоятельства и встал на сторону женщины. Теперь ей обязаны назначить пенсию по потере кормильца.

Как только решение вступит в законную силу, прокуратура проследит, чтобы выплаты начали поступать вовремя.