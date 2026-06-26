Волгоградка едва не отдала деньги мошенникам из-за кода из смс

Полиция напоминает о мошенниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Волгограда чуть не лишилась сбережений из-за телефонных аферистов. Женщина попалась на удочку мошенников, но в последний момент одумалась и обратилась в полицию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Все началось в начале июня. Волгоградке позвонил якобы сотрудник службы доставки и попросил назвать код из смс для получения посылки. Она продиктовала — и этим открыла мошенникам доступ к своим данным.

Через несколько дней раздался новый звонок. На этот раз «специалист» сообщил, что личная информация женщины оказалась в открытом доступе и нужно срочно спасать финансы. Трое суток подряд с ней общался лжесотрудник банка, уговаривая подготовить документы и перевести деньги на «безопасный счет».

Волгоградка так перепугалась, что перестала разговаривать с родными и замкнулась в себе. Спасло ее только то, что случайно рассказала о происходящем матери. Та сразу поняла: дочь обрабатывают аферисты. Мать настояла, чтобы женщина немедленно прекратила все контакты с незнакомцами и пошла в полицию. Правоохранители напоминают: никому и никогда не диктуйте коды из смс. Если звонящие просят назвать пароль или данные карты — сразу бросайте трубку и сообщайте в полицию.