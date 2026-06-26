Заведующая детсадом под Волгоградом устроила фиктивного сторожа

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоаннинском районе Волгоградской области заведующая детским садом оказалась фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют в служебном подлоге, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

По версии следствия, в августе прошлого года женщина решила помочь своему родственнику. У него висели долги по алиментам, и приставы удерживали деньги из зарплаты. Чтобы хоть как-то сохранить доход, заведующая придумала хитрый план. Она официально оформила родственника на должность сторожа. Вот только работать он не собирался — ни дня не провел на своем посту. Зато зарплату ему начисляли исправно. А все обязанности выполнял другой сотрудник, который и так работал в садике.

Чтобы все выглядело правдоподобно, заведующая приказала подчиненным вписывать в табели ложные сведения о часах работы «призрачного» сторожа. Сама она эти бумаги подписывала и заверяла печатью. Подчиненные, кстати, даже не догадывались, что участвуют в афере.

Сейчас расследование завершено. Обвиняемая уже ознакомилась с материалами дела. Скоро документы передадут в суд.