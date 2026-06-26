У пьяного водителя в Волгоградской области забрали машину в пользу государства

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ольховском районе Волгоградской области суд вынес приговор местному жителю — у него конфисковали автомобиль за пьяную езду. Причем сделали это по инициативе прокуратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

43-летний мужчина из села Ольховка уже попадался полиции за рулем в нетрезвом виде, но выводов не сделал. Однажды он снова сел за руль своего KIA SRECTRA после алкоголя. Его остановили сотрудники ДПС в селе Зензеватка. От прохождения медосвидетельствования водитель наотрез отказался.

В суде выяснилось, что это уже не первый случай. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Поэтому на этот раз дело пошло по уголовной статье.

Судья учел все обстоятельства и назначил ему 200 часов обязательных работ и лишение прав на полтора года. Но главное — автомобиль нарушителя конфисковали и передали государству. Так что любитель выпить и покататься остался и без машины, и без прав.