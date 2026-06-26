Более 300 вакансий на Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Волгограде

Фото: пресс-служба ПривЖД

Приволжская железная дорога приняла участие в федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла в Волгограде 26 июня на площадке интерактивного парка «Россия — моя история».

В ходе мероприятия специалисты кадрового блока магистрали подробно рассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений и имеющихся вакансиях. Для желающих получить работу в Волгоградской области, было предложено более 300 вакансий.

Участников мероприятия интересовали условия труда на железнодорожных предприятиях, размер заработной платы, социальные гарантии и льготы, а также особенности получения профильного образования.

В Волгоградской области на работу требуются сотрудники, обеспечивающие ремонт и эксплуатацию пути. Кроме того, осуществляется прием сотрудников локомотивных бригад и представителей других профессий.