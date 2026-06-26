Волгоградский картофель проверили на содержание вредных веществ в лаборатории

Продукцию с полей изучают под микроскопом. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области с начала года в лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали более 11,5 тысячи местного картофеля прошлогоднего урожая – перед тем, как он поступит на прилавки и попадет на стол покупателям. Образцы овощей с волгоградских полей проверили под микроскопом на содержание вредных веществ и патогенах. О результатах исследований рассказали в волгоградском филиале учреждения.

– Мы провели вирусологические, энтомологические, гельминтологические, микологические и бактериологические исследований картофеля. Сельхозпродукцию исследовали на качество и безопасность, содержание вредных веществ, скрытые болезни, патогены. По результатам испытаний весь картофель соответствовал нормативным требованиям, – сообщила специалист отдела карантина растений Дарья Пономарева.

После проверки на продукцию оформили разрешительные документы для реализации на рынках и в торговых сетях. Как отметили ФГБУ «ЦОК АПК», местный картофель не только поступает в овощные отделы в сыром виде, но также идет на производство чипсов.