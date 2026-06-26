Более 50 тысяч детей отдохнули в лагерях Волгограда за первый месяц лета

Фото: пресс-служба АВО.

Лето в Волгоградской области набирает обороты — в загородных и пришкольных лагерях стартовали вторые и третьи смены. Только за первый месяц каникул здесь успели отдохнуть больше 50 тысяч ребят, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистарцию.

Из них 9,5 тысячи провели время в загородных оздоровительных лагерях, а еще 41,5 тысячи — в пришкольных. Всего этим летом подготовили 220 профильных смен на любой вкус. Например, в центре «Орленок» подходит к концу театральная смена «Артиленд – 2026». Ребята ставят спектакли, ходят на мастер-классы и общаются с настоящими актерами и режиссерами.

В лагере «Авангард» кипит военно-спортивная жизнь. Сюда приехали юные патриоты из 20 регионов страны. Они учатся снайпингу, тактической подготовке, управлению FPV-дронами и навыкам спасателя. А недавно к ним в гости заглянул известный боксер Александр Поветкин. Плюс для ребят организовали экскурсии на Мамаев курган и в музей-панораму.

В «Зеленой волне» региональный центр одаренных детей провел смены по тхэквондо, самбо, математике и английскому. Всего этим летом центр «Волна» примет 1,2 тысячи школьников по 20 разным программам.

В планах на лето — оздоровить порядка 92 тысяч детей, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них открыты 652 организации, в том числе санатории по путевкам «Мать и дитя».