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НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:16

В Волгограде водитель сбил подростка на самокате на переходе

15-летний парень пересекал дорогу на зеленый свет, но оказался в больнице
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Подросток пострадал.

Подросток пострадал.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде утром 25 июня произошло неприятное ДТП с участием подростка. Водитель легковушки сбил 15-летнего парня, который ехал на электросамокате по пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около половины седьмого утра напротив дома №62А на улице Землячки в Дзержинском районе. За рулем «ВАЗ-2114» сидел 53-летний мужчина. Подросток в это время пересекал проезжую часть по регулируемому переходу — и делал это на зеленый сигнал светофора, то есть абсолютно по правилам.

Несмотря на это, водитель не заметил юного самокатчика и совершил наезд. В результате парень получил травмы, и его пришлось госпитализировать. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.