В Волгограде водитель сбил подростка на самокате на переходе

Подросток пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде утром 25 июня произошло неприятное ДТП с участием подростка. Водитель легковушки сбил 15-летнего парня, который ехал на электросамокате по пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около половины седьмого утра напротив дома №62А на улице Землячки в Дзержинском районе. За рулем «ВАЗ-2114» сидел 53-летний мужчина. Подросток в это время пересекал проезжую часть по регулируемому переходу — и делал это на зеленый сигнал светофора, то есть абсолютно по правилам.

Несмотря на это, водитель не заметил юного самокатчика и совершил наезд. В результате парень получил травмы, и его пришлось госпитализировать. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.