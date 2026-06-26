В волгоградском парке альпака Карамелька вышла к гостям и сородичам

Фото: ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде радостное событие — малышка альпака по имени Карамелька наконец перебралась к своим сородичам в общий вольер. Теперь каждый гость может лично познакомиться с пушистой крохой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.

Карамелька родилась в мае в местной деревне «Альпаково». Ее мягкая шерсть оказалась нежного карамельного оттенка — отсюда и такое «вкусное» имя. Первый месяц жизни детеныш провел вместе с мамой Альфой в отдельном домике под присмотром зоологов. Как только Карамелька окрепла и перешла на взрослый корм, ей разрешили переезд.

Сейчас малышка знакомится с новыми соседями, но пока старается держаться поближе к маме. Она очень ласковая и легко идет на контакт с людьми. Правда, угощать ее морковкой пока не стоит — лакомство дают строго по расписанию. Администрация просит посетителей проявить терпение.

Напомним, деревня «Альпаково» открылась в ЦПКиО в прошлом году. Здесь живут альпаки, ламы, козочки, кролики, а недавно добавились овечки и шетлендские пони. Со всеми обитателями можно пообщаться, погладить и покормить.