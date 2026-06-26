На острове Сарпинском в Волгограде появится круглогодичный курорт для семей

Фото: пресс-служба АВО.

Волгоградская область готовится к большому проекту — на острове Сарпинском хотят создать современный курорт, где можно будет отдыхать круглый год. Губернатор Андрей Бочаров 26 июня обсудил детали в Москве с гендиректором компании «Лидер» Анатолием Гавриленко, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Сейчас в регионе уже работает специальная группа, которая занимается этим проектом. На первом этапе специалисты проектируют мост, который свяжет остров с большой землей. Без него никак не обойтись. На острове появится настоящий центр семейного отдыха — с досугом, развлечениями и возможностями для развития. По задумке, это место станет новой точкой притяжения для туристов и даст толчок экономике региона.

Проект вошел в десятку главных инициатив 10-летней программы развития Волгоградской агломерации. Сам губернатор держит его на личном контроле. К тому же подключилось правительство России по поручению президента, а методическую помощь оказывает корпорация «Туризм.РФ».