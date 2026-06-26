Больше сотни волгоградцев обратились к врачам из-за укусов клещей за неделю

Клещей лучше снимать в травмпункте. При желании их можно отвезти в лабораторию. Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

101 волгоградец обратился к врачу за неделю после укусов клещей. Пришли в поликлиники и травмпункты снимать непрошеных гостей со своего тела 69 взрослых жителей Волгоградской области и 32 ребенка. Всего с начала сезонной активности клещи укусили уже 899 человек. Количество зараженных опасными инфекциями не изменилось: двоих волгоградцев клещи наградили Крымской геморрагической лихорадкой и еще двоих - иксодовым клещевым боррелизом, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Кстати, в ближайший месяц активность клещей должна пойти на спад, после чего они активизируются с новой силой.

- Пик численности клещей наступает в мае-июне, затем происходит спад, а в августе наступает второй подъем, - рассказали в ведомстве.

Но терять бдительность не стоит. Врачи советуют не игнорировать меры профилактики, так как вакцины от распространяемых клещами инфекций в нашем регионе не существует.