Волгоградская область избавилась от долга в 2,1 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба АВО.

Волгоградской области «простили» часть долгов по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Сумма списания составила 2,1 миллиарда рублей. В прошлом году эти деньги направили на важные для людей вещи: замену лифтов в многоэтажках, переселение из аварийного жилья и обновление автобусов с троллейбусами.

Как пояснили в региональном комитете финансов, Волгоградская область попала в список из восьми регионов, которым разрешили списать задолженность. Главное условие — освободившиеся средства пускать на инфраструктуру. И регион с этой задачей справился.

Напомним, такую возможность дал президент Владимир Путин. Волгоградская область обязательства выполнила, ведет грамотную финансовую политику и активно пользуется господдержкой. В итоге за два года общая сумма списанных долгов для региона достигла 11,6 миллиарда рублей.