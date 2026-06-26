Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 6:22

Фермер в Волгограде списал 13 тонн семян без проверки качества

Волгоградский предприниматель нарушил закон о семеноводстве
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Россельхознадзор нашел нарушения.

Россельхознадзор нашел нарушения.

Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский бизнесмен попал под внимание Россельхознадзора из-за нарушений при работе с семенами. Сотрудники ведомства выявили проблему во время мониторинга системы «Семеноводство», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Россельхознадзор.

Предприниматель из Дзержинского района списал под посев 13 тонн семян подсолнечника, проса и пшеницы. Вот только документов, подтверждающих качество посевного материала, у него не оказалось. Это прямое нарушение закона о семеноводстве. Специалисты пояснили: семена, которые идут на посев или продажу, обязательно должны иметь бумаги с показателями сортовых качеств. Без таких документов их можно использовать только для еды, корма скоту или технических нужд — но не для засева полей.

Теперь бизнесмену вынесли предостережение. Ему порекомендовали навести порядок в документации и больше не нарушать правила.