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НовостиОбщество26 июня 2026 6:08

Волгоградцам отменили угрозу атаки дронов спустя пять часов 26 июня

В МЧС заявили, что жители региона могут вернуться к обычному ритму жизни
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Опасность отменили рано утром.

Опасность отменили рано утром.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 26 июня, в Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности. Сотрудники МЧС запустили оповещение около пяти часов утра, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Напомним, тревогу объявили в полночь. Почти пять часов жители области соблюдали меры предосторожности: не пользовались лифтами и старались находиться в комнатах без окон. При этом воздушная гавань города не прекращала работу — аэропорт Волгограда принимал и отправлял рейсы по расписанию.