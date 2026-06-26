Волгоградцам отменили угрозу атаки дронов спустя пять часов 26 июня

Опасность отменили рано утром. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 26 июня, в Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности. Сотрудники МЧС запустили оповещение около пяти часов утра, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Напомним, тревогу объявили в полночь. Почти пять часов жители области соблюдали меры предосторожности: не пользовались лифтами и старались находиться в комнатах без окон. При этом воздушная гавань города не прекращала работу — аэропорт Волгограда принимал и отправлял рейсы по расписанию.