В Волгограде приставы потратят 9 млн на бронь билетов для выдворенных мигрантов

Мигрантов будут высылать из страны самолетами, поездами и автобусами Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области ищет подрядчика, который по заявке будет покупать билеты для иностранцев, подлежащих административному выдворению из России. За оформление проездных документов в течение 2027 года готовы заплатить более 9,4 миллиона рублей. И это не считая стоимости самих билетов за границу.

Согласно документам аукциона, услуги по брони билетов должны быть доступны 24/7, независимо от выходных или праздничных дней. Исполнитель должен будет бронировать билеты, сообщать об отмене и переносе рейса, а также при необходимости переоформлять документы. За оформление каждого авиабилета подрядчику готовы платить 2150 рублей, на поезд и автобус – по 583,33 за штуку.

Самолетом отправлять выдворенных из страны иностранцев волгоградские приставы планируют в Москву, Сочи, Питер, Симферополь, Стамбул, Ташкент, Ургенч, Тбилиси, Бишкек, Ереван, Ош, Ригу, Баку, Душанбе, Ханой, Сеул и не только, в том числе с пересадками. Железной дорогой отправят также в Киев, Кишинев, Ургенч, Душанбе, автобусом – в Караозек. Кунград, Ереван и российские города, откуда есть прямое сообщение с зарубежьем.