В сети завирусилось видео, как Месси и Роналду приехали в Волгоград и «Ротор»

Скрин видео канала Денискины Рассказы Дениса Игнатова

По Сети расходится популярное видео, в котором Месси и Роналду приехали в Волгоград и позируют на фоне известных достопримечательностей. Создал завирусившийся ролик дизайнер Денис Игнатов при помощи нейросети и опубликовал в своих каналах «Денискины Рассказы».

– Йоу, всем привет из Сталинграда! – говорит на ломаном русском Криштиану Роналду, а потом и вовсе удивляет. – Я подписываю контракт с местным клубом «Ротор».

На кадрах мелькают лица лучших футболистов мира и известные места – визитки Волгограда. Центральная набережная, фонтан «Искусство», вокзал, правда, еще с фонтаном «Детский хоровод», которого там уже нет. А еще площадь Ленина и памятник Ильичу, Родина-мать и Мамаев курган, зеленый газон стадиона «Волгоград Арена».

На видео все очень правдоподобно и волгоградские болельщики были бы очень рады такому визиту. Тем более, что в межсезонье «Ротор» лишился практически всех ведущих игроков.