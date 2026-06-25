В Волгоградской области 26 июня ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер

Дожди ожидаются в регионе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область готовится к непогоде: 26 июня 2026 года синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Температура воздуха днем достигнет +27 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные метеорологов.

В самом Волгограде 26 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, а временами возможны грозы. Температура воздуха в городе ночью будет достаточно комфортной – от +14 до +16 градусов. Днем же воздух прогреется до летних +25…+27 градусов.

В целом по Волгоградской области также будет переменная облачность. В отдельных районах стоит ждать кратковременных дождей и гроз. Ветер, как и в городе, будет западным и северо-западным. Ночью его скорость составит 5-10 м/с, а днем – 8-13 м/с. При грозах порывы могут быть еще сильнее, достигая 15-20 метров в секунду. Ночные температуры в регионе ожидаются в пределах +12…+17 градусов. Днем столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.