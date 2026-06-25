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НовостиОбщество25 июня 2026 12:06

В Волгограде переименовали клинику №1 медуниверситета

Теперь это Многопрофильный медицинский центр ВолгГМУ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Медуниверситет расширяет клиническую базу

Медуниверситет расширяет клиническую базу

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На прошедшем в Волгоградском государственном медицинском университете заседании ученого совета приняли решение о переименовании клиники №1. Отныне университетская клиника будет называться Многопрофильный медицинский центр ВолгГМУ.

- В состав центра также войдет Клиника семейной медицины, - рассказали в волгоградском медуниверситете.

Связано решение о переименовании с тем, что вскоре на улице Советской начнут работать медицинский стационар и поликлиника. Им передали здания бывшей горбольницы №3.