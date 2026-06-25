В Волгограде депутаты обсудили законопроект о статусе памятника участникам СВО

Мемориальному комплексу хотят придать официальный статус. Эту инициативу осудили в думе. Фото: Облдума.

В Волгограде на площадке Облдумы в четверг, 25 июня депутаты и участники реготделений политических партий обсудили предложение губернатора Андрея Бочарова придать официальный статус мемориальному комплексу в честь подвига участников СВО на Мамаевом кургане. Эту инициативу глава региона озвучил во время поездки на строящийся объект.

В регионе готовятся принять законопроект «О мемориальном комплексе «Подвиг защитников Отечества – участников специальной военной операции». Перед этим политические партии, общественные и молодежные объединения проведут дополнительные обсуждения и выдвинут свои предложения. Как отметил председатель Облдумы Александр Блошкин, закрепление статуса за мемориальным комплексом нужно для сохранения исторической правды.

- Это, в первую очередь, увековечение памяти о подвиге современных героев. Мы обязаны сделать все, чтобы подвиг наших предков и подвиг наших современников стояли в одном ряду. Убежден, что законодательное закрепление статуса нового мемориала усилит смысловой посыл и навеки подчеркнет преемственность наших патриотических традиций, - объяснил спикер регионального парламента.