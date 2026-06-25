Под Волгоградом благодаря прокуратуре школа погасила долг перед бизнесменом

Прокуратура добилась справедливости. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области прокуратура помогла бизнесмену получить оплату за выполненный контракт. После вмешательства надзорного ведомства школа Среднеахтубинского района полностью погасила задолженность перед индивидуальным предпринимателем за поставленные ноутбуки, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прокуратуру.

Установили, что одно из общеобразовательных учреждений заключило муниципальный контракт с ИП. По условиям договора, бизнесмен должен был поставить два ноутбука на общую сумму более 100 тысяч рублей. Предприниматель выполнил свои обязательства в срок.

Однако, вопреки условиям заключенного контракта, школа не перечислила деньги поставщику. После вмешательства надзорного органа денежные средства в полном объеме выплатили поставщику.