Новые водоводы для почти 5000 жителей появятся под Волгоградом

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни” появится новый важный объект ЖКХ. В станице Преображенской Киквидзенского района уже на треть завершили строительство новых сетей водоснабжения, что обеспечит чистой водой почти пять тысяч человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областной комитет ЖКХ.

Масштабные работы по реконструкции водопроводной системы в станице Преображенской планируют полностью закончить до конца 2026 года. Этот проект реализуется в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая входит в большой национальный проект.

Как рассказали в областном комитете ЖКХ, подрядная организация уже проложила девять километров водовода первого подъема. Этот важный участок тянется от озера Красное до местных очистных сооружений, обеспечивая подачу воды для дальнейшей очистки. Помимо этого, специалисты приступили к реконструкции и монтажу камер переключения как на основном водопроводе, так и на разводящей сети, которая доставляет воду непосредственно в дома жителей.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров поставил перед регионом задачу перейти от экстренных аварийных ремонтов к плановой и предупредительной работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.