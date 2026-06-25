В Волгограде начали укладывать основание для новых трамвайных путей

Фото: мэрия.

В Волгограде продолжается масштабная реконструкция трамвайной линии в Дзержинском районе. Подрядная организация приступила к одному из ключевых этапов – созданию песчаного основания для нового трамвайного полотна, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

На тех участках, где уже демонтировали старые рельсы и шпалы, а также вырыли специальный котлован, который специалисты называют “корытом”, глубиной около 60 сантиметров, рабочие активно формируют новую “подушку”. Она состоит из слоя геотекстиля и песка. Этот слой является основой для будущей трамвайной колеи, обеспечивая ее стабильность и долговечность.

Следующим шагом после песчаной подушки станет укладка щебеночного балластного слоя. А уже затем на готовое основание начнут монтировать новую рельсошпальную решетку – это собственно новые рельсы и шпалы.

Помимо основных работ по путям, специалисты параллельно занимаются и другими важными задачами. Они проводят земляные работы, чтобы установить закладные элементы – специальные детали, к которым позднее прикрепят опоры для современной контактной сети. Благодаря этой новой сети трамваи смогут получать электричество. Одновременно идет обновление оборудования на тяговой подстанции №15, что повысит надежность электроснабжения всей линии.