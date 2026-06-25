Волгоградец получил штраф за участие в схеме с банковскими картами

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 24-летнего местного жителя привлекли к уголовной ответственности за незаконные операции с платежными средствами. Мужчина оформил на свое имя банковскую и SIM-карту, а затем передал их третьему лицу, что привело к неправомерному обороту почти миллиона рублей сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на судебные органы.

Как установил суд, в сентябре 2025 года неизвестный предложил волгоградцу по имени Радихан Н. несложную, но, как оказалось, незаконную схему. За определенное вознаграждение Радихану предложили оформить на свое имя банковскую карту и SIM-карту, которая обеспечила бы доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. После оформления он должен был передать их этому неизвестному лицу.

Волгоградец, руководствуясь желанием заработать, согласился на предложение. На судебном заседании Радихан Н. полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, который пойдет в доход государства.