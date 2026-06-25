Три машины столкнулись на трассе под Волгоградом, есть пострадавший

В ДТП пострадал водитель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области произошло серьезное ДТП на федеральной трассе. Вчера, 24 июня, в Суровикинском районе столкнулись сразу три автомобиля – два грузовика MAN и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате аварии один из водителей получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

Инцидент произошел около 19:05 на 128-м километре автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинск-Луганск». По предварительным данным, 36-летний водитель, находившийся за рулем грузового автомобиля MAN, не смог сохранить необходимую безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Это привело к тому, что он врезался в другой грузовик MAN, который ехал с полуприцепом «Шмитц».

Буквально в тот же момент, вслед за первым столкновением, произошло еще одно. 22-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, который двигался в попутном направлении, также не успел среагировать. В результате его автомобиль столкнулся с первым грузовиком MAN.

После череды этих ударов 36-летнего водителя грузовика MAN доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего