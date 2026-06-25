ПВО сбила БПЛА над Волгоградской областью

Система ПВО работала в регионе. Фото: Архив "КП".

Минувшей ночь с 24 на 25 июня Волгоградская область оказалась под атакой беспилотников. Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили нападение. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию Минобороны.

По данным военного ведомства, в период с восьми вечера 24 июня до семи утра 25 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотных аппаратов. Волгоградская область оказалась не единственным регионом, который подвергся ночному удару. Атаке подверглись еще двенадцать территорий России. Среди них: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Ростовская и Тульская области, Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым и акватория Черного моря.

Важно отметить, что в самой Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал немногим более четырех часов