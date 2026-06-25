В День молодежи 27 июня в Волгоградской области не продадут алкоголь

В регионе запретят продажу алкоголя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области 27 июня, в День молодежи, купить спиртное не получится. Запрет на продажу алкоголя будет действовать целые сутки, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Местные власти ограничивают продажу горячительных напитков в определенные даты пять раз в год. В список попали 25 января (День студента), День последнего звонка, последняя суббота июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний) и День защиты детей.

Так что 27 июня волгоградцам придется обойтись без алкоголя. План на выходные можно составить заранее.