Подростки угнали “семерку” в Волгограде, чтобы сдать на металлолом

Полиция задержала подростков. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Краснооктябрьском районе Волгограда задержали двоих парней, которые угнали старую “семерку”, чтобы сдать ее в металлолом. В полицию 3 июня обратился 29-летний владелец автомобиля. Он рассказал, что ночью неизвестные украли его ВАЗ-2107, припаркованный возле дома. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след похитителей. Ими оказались молодые люди 17 и 18 лет. Как выяснили следователи, парни взломали замок двери, замкнули провода зажигания и уехали на чужой машине. Автомобиль они планировали сдать в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить на себя.

Теперь на подростков завели уголовное дело за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения.