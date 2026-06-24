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НовостиОбщество24 июня 2026 16:19

Генпрокуратура требует изъять акции ГК ЕПК у экс-депутата Госдумы Олега Савченко

Генеральная прокуратура подала иск на обращение в доход государства долю акций бизнесмена
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Генпрокуратура требует изъять акции у экс-депутата.

Генпрокуратура требует изъять акции у экс-депутата.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием обратить в доход государства активы ГК «Европейская подшипниковая корпорация» (ГК ЕПК) бывшего депутата Государственной думы от Волгоградской области бизнесмена Олега Савченко. По делу проходят также его сын и доверенное лицо. По мнению надзорного ведомства, будучи депутатом Савченко лоббировал интересы российских производителей подшипников, в том числе своих предприятий. Претензии касаются его высказывания в 2009 году.

- Генпрокуратура зацепилась за выступление Савченко в 2009 году. Обвинения строятся на том, что он выступил, пролоббировал свои предприятия, получил выгоду, которую направил на расширение своей бизнес-империи. При этом та же Генпрокуратура указывает, что он выступил против украинских и европейских производителей подшипников, потому что отрасль стратегическая и обязана быть абсолютно независимой от внешних источников, - рассказал корреспонденту сайта volgograd.kp.ru представитель бизнесмена. - Делом занимаются юристы. Все предприятия ГК ЕПК работают в штатном режиме, выполняют гособоронзаказ несмотря на судебное разбирательство.

Дело «об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции» рассматривает Лефортовский районный суд города Москвы. Первая беседа назначена на 29 июня 2026 года.