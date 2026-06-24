В Волгоградской области в мае цены почти не изменились

Цены в общепите тоже продолжают расти. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Цены в Волгоградской области в мае 2026 года, по данным Волгоградского отделения Банка России, почти не изменились. Что-то дорожало, что-то дешевело, но в среднем по сравнению с апрелем больше тратить на покупки и услуги волгоградцы не стали. Годовая инфляция в мае составила 4,58% и это ниже, чем в целом в России.

Как сообщает Банк России со ссылкой на Росстат, в мае активно дешевели овощи. В том числе благодаря тому, что выросло местное производство помидоров и огурцов, а импортные овощи стали дешевле из-за укрепления рубля. Снизились цены на яйца. Птицефабрики стали отдавать продукцию дешевле после того, как снизились расходы на отопление. А вот сыр стал рекордсменом месяца по подорожанию.

Среди непродовольственных товаров серьезнее всего выросли цены на косметику и парфюмерию – на 0,95% за месяц и на 5,12% за год. Топливо в мае подорожало на 0,44. По сравнению с прошлым годом цены на него выше уже на 11,34% - это самое ощутимое подорожание среди непродовольственных товаров. Продолжают дорожать печатные изделия и мебель.

Выгоднее стало покупать инструменты и оборудование, больше всего снизились цены на электродрели. Эксперты называют главной причиной укрепление рубля, благодаря чему импортные товары становятся дешевле.

Из услуг в мае 2026 заметнее всего подросли цены на услуги экскурсоводов и стоматологов. Вообще за год медицинские услуги в регионе стали дороже на 17,85%.