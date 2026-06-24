Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 12:19

Волгоградец оскорбил мальчика за езду на велосипеде и получил штраф

Житель Быково заплатит 3 тысячи рублей за грубые слова в адрес 13-летнего подростка
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Прокуратура защитила права ребенка.

Прокуратура защитила права ребенка.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области мужчину наказали за оскорбление ребенка. Инцидент произошел в рабочем поселке Быково, где 58-летний местный житель накричал на 13-летнего мальчика, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Поводом для грубости стала обычная детская шалость: подросток катался на велосипеде рядом с забором частного дома. Взрослому это не понравилось, и он в грубой и неприличной форме оскорбил ребенка. Родители мальчика обратились в прокуратуру с жалобой. Ведомство провело проверку и инициировало привлечение мужчины к ответственности. Мировой судья признал его виновным в оскорблении и назначил штраф в 3 тысячи рублей.