В Волгограде и области отремонтируют дороги к больницам и поликлиникам

Добираться в поликлиники и больницы будет комфортнее по дорогам без ям и кочек. Фото: облкомдортранс.

В Волгоградской области в 2026 году власти обновят 11 участков дорог, которыми ежедневно пользуются пациенты и врачи медучреждений. Убитых магистралей в регионе достаточно, и когда решают, что обновить в первую очередь, учитывают, конечно, важность объекта для населения. Дороги к больницам и поликлиникам обновят по программе «Инфраструктура для жизни.

Как рассказали в облкомдортрансе, в Волгограде в список на обновление в этом году попал участок проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе от улицы Тарифной до Штеменко. По ней волгоградцы добираются до больницы №5 и в роддом. На юге города асфальт заменят на проспекте Героев Сталинграда, который ведет сразу к нескольким медучреждениям, включая опорную больницу №15. В центре Волгограда новый асфальт укладывают на участке 7-й Гвардейской от Хиросимы до рокадной дороги рядом с кожно-венерологическим диспансером и детской стоматологией №2. В Кировском районе работы развернулись на Санаторной. По этому участку пациенты добираются до поликлиники № 5, городской клинической больницы № 1 и областному центру восстановительной медицины.

В Волжском асфальт меняют на Молодежной, Пушкина, Волгодонский и Советской, на пути к ряду городских взрослых и детских поликлиник. Также власти обновят подъездную дорогу к зданию реабилитационного отделения Городской детской больницы.