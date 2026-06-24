25 июня в Волгограде будет тридцатиградусная жара, а область накроют грозы

В Волгограде стоит жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, Волгоград порадует летним теплом. Дождей в городе не ожидается, будет переменная облачность, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС. Ночью столбики термометров покажут 15-17 градусов, днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

По Волгоградской области погода будет менее спокойной. Ночью обойдется без осадков, но днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер днем западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Ночью по области 13-18 градусов, при прояснении может похолодать до 8 градусов. Днем ожидается 20-25 градусов, а местами — до 30.