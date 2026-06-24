Прокуратура не нашла нарушений прав работников трамвайного депо в Волгограде

Прокуратура провела проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская прокуратура проверила слухи о нарушениях трудовых прав в трамвайном депо № 3. Информация появилась в интернете, и надзорное ведомство решило разобраться на месте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

Сотрудники прокуратуры лично приехали в депо и пообщались с работниками. Они проверили, как начисляют зарплату, платят ли за сверхурочную работу и соблюдают ли режим труда и отдыха водителей трамваев. Никаких нарушений не нашли.

Однако, чтобы в будущем проблем не возникало, работодателю вынесли предостережение.