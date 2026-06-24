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НовостиОбщество24 июня 2026 10:36

Прокуратура не нашла нарушений прав работников трамвайного депо в Волгограде

Ведомство проверило сообщения в интернете о проблемах с зарплатой и переработками
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Прокуратура провела проверку.

Прокуратура провела проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская прокуратура проверила слухи о нарушениях трудовых прав в трамвайном депо № 3. Информация появилась в интернете, и надзорное ведомство решило разобраться на месте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

Сотрудники прокуратуры лично приехали в депо и пообщались с работниками. Они проверили, как начисляют зарплату, платят ли за сверхурочную работу и соблюдают ли режим труда и отдыха водителей трамваев. Никаких нарушений не нашли.

Однако, чтобы в будущем проблем не возникало, работодателю вынесли предостережение.