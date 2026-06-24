12 тысяч родителей в Волгограде получили новую семейную выплату от СФР в июне

В выплате откажут тем, у кого высокий доход. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Уже 12 тысяч жителей Волгоградской области получили новую семейную выплату как родители двух или более детей. Новую меру соцподдержки ввели с этого лета, и волгоградцы активно подают заявление. В день службы Соцфонда получают в среднем заявления от 1,8 тысячи волгоградцев, сообщает СФР по Волгоградской области.

Деньги тем, кому одобрили выплату, будут приходить один раз в год, обратиться за ее получением можно с 1 июня по 1 октября. Размер рассчитывается индивидуально: это разница между суммой расчётного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

- По регламенту на вынесение решения по заявке отводится 10 рабочих дней и еще 5 дней – на перечисление средств. Региональное отделение Соцфонда выносит решения в два с половиной раза быстрее норматива. В среднем на это уходит не более четырех рабочих дней, - объяснили в СФР тем, кто уже отправил документы и ждет начислений.

Как напомнили в ведомстве, заявления принимаются как в клиентских службах и офисах МФЦ, так и через госуслуги. Чаще всего достаточно лишь заявления, иногда СФР просит предоставить справки.

За выплатой может обратиться любой из родителей двух и более детей до 18 лет или до 23, если старший студент и учится на дневном.

- Важное условие – с их доходов в предыдущем году уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), - напомнили в Соцфонде. Доход на человека в семье не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.