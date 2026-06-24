Женщина под Волгоградом оклеветала мошенников, чтобы не платить по займам

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Старополтавского района придумала историю о мошенниках, чтобы избавиться от долгов. Евгения Я. оформила на себя несколько займов в микрофинансовых организациях на общую сумму 53 890 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на суд Волгоградской области.

Деньги она потратила, а возвращать не захотела. Тогда женщина решила схитрить: пошла в полицию и заявила, что неизвестные оформили займы без ее ведома. Следователь принял заявление и предупредил ее об ответственности за ложный донос. Она расписалась, что все поняла. Но проверка быстро показала: никто денег не крал. Все займы Евгения оформила сама. Ее ложь отвлекла полицию от настоящих преступлений.

В суде женщина признала вину. Судья назначил ей штраф — 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.