У школьницы из Волгоградской области забрали iPhone за помощь мошенникам

Суд принял решение. Фото: Архив "КП".

В Волгоградской области суд конфисковал смартфон у 17-летней девушки. Она попалась на уловку мошенников и помогла им обналичить деньги, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

В декабре 2025 года школьнице написали в мессенджере и предложили легкий заработок. Нужно было всего лишь дать реквизиты своей банковской карты. Девушка согласилась. На ее счет упали 48 тысяч рублей. Из них она оставила себе 1,4 тысячи в качестве вознаграждения, а остальное перевела незнакомцу.

Суд признал ее виновной и назначил 80 часов обязательных работ. Кроме того, у девушки конфисковали телефон iPhone XR — именно с его помощью она общалась с мошенниками. Деньги, которые она успела заработать на преступлении, тоже забрали в доход государства. Защита пыталась оспорить приговор и просила вернуть телефон, но суд оставил решение в силе.