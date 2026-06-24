В Волгограде приставы спасли полуторагодовалого малыша и передали его бабушке

Фото: УФССП по региону.

В Волгоградской области судебные приставы вернули полуторагодовалого мальчика бабушке. Суд решил, что ребенок будет жить с ней, пока не решится вопрос о недееспособности его матери и ограничении ее в родительских правах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.

Женщина увезла сына в неизвестном направлении. Это создавало угрозу для жизни и здоровья малыша. Приставы из Жирновского района вместе с коллегами из Камышина и Волгограда начали поиски.

Сначала они выехали в Камышин, но там выяснилось, что мать с ребенком уже уехала в Волгоград. За считанные минуты приставы узнали: женщина планирует улететь в Москву тем же вечером. Сотрудники Дзержинского отдела прибыли в аэропорт вместе с бабушкой, психологом и представителями опеки. Они убедили мать проехать в отдел для разбирательства. Там малыша передали бабушке. Исполнительное производство закрыли. Ребенок в безопасности.