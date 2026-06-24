Волгоградская область попала под атаку беспилотников 24 июня

Система ПВО. Фото: "КП" Архив.

Минувшей ночью Волгоградская область вновь оказалась под ударом украинских беспилотников. Атаке подверглись сразу 20 регионов страны, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Расчеты ПВО уничтожили за ночь 323 летательных аппарата. Самая напряженная обстановка сложилась в приграничных территориях — Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Беспилотники самолетного типа ликвидировали также в Астраханской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской и Саратовской областях. Отбивали атаки дронов и в Смоленской, Тульской, Московской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности продлился почти девять часов.