В Волгограде нашли небезопасные пассажирские и грузовые суда

В Волгограде проверили компании, осуществляющие пассажирские перевозки по Волге. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура в Волгограде привлекла к ответственности 5 компаний, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки по Волге. Суда, на которых они перевозили грузы и пассажиров, были неисправными, или организации имели проблемы с лицензиями. Как сообщили в ведомстве, прокуроры вынесли представления руководству.

- В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, - прокомментировали в транспортной прокуратуре. Организации наказаны за несоблюдение технических регламентов, за предпринимательскую деятельность без лицензии. Прокуроры обещают проследить за устранением нарушений перевозчиками.