Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 13:32

В ЦПКиО Волгограда делают прививки деревьям

Уколы с препаратом от вредителей получили более 160 хвойных насаждений
Екатерина СИМОХИНА
Лекарство вводят в ствол шприцем, поэтому для окружающих людей процедура безопасно. Фото: ЦПКиО.

Лекарство вводят в ствол шприцем, поэтому для окружающих людей процедура безопасно. Фото: ЦПКиО.

В волгоградском ЦПКиО агрономы усилили борьбу с вредителями, пожирающими хвойные насаждения. Как рассказали в администрации парка, здесь началась вакцинация деревьев от короедов. Специалисты шприцом вводят специальные препараты в стволы деревьев. Посетителей предупредили, что это полезно для деревьев и безвредно для людей.

- Поскольку препарат не распыляется по воздуху и не оседает на прогулочные и зеленые зоны, посетители с детьми или домашними питомцами могут свободно совершать прогулки по парку.

Агрономы уже ввели препарат в стволы более 160 деревьев. Такие же процедуры помогли спасти насаждения от короедов в прошлом году.

За несколько лет в ЦПКиО высадили более 7 тысяч деревьев и 6 тысяч кустарников. Сейчас 65% территорий парка занимает озеленение. Эту цифру хотят поднять до 70% к 2027 году.