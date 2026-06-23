В селе под Волгоградом отловят собак после того, как пес изуродовал ребенка

Отловом бездомных собак в селе не занимались. Фото из архива. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области продолжается проверка после нападения бездомной собаки на ребенка в поселке Приволжском Светлоярского района. После того, как пес изуродовал лицо 5-летнего мальчика, надзорное ведомство начало выяснять все обстоятельства и искать виновных. Ребенок попал в больницу с разорванной щекой, а родителей возмутило то, что даже после этого ЧП чиновники не поторопились организовать отлов животных в поселке.

Сама история произошла еще 12 июня 2026 года. Мальчик играл в песочнице с братом на детской площадке. Пес схватил мальчишку за щеку, когда тот наклонился погладить животное. В больнице малышу пришлось колоть прививки от бешенства.

- По итогам надзорной проверки прокуратурой Светлоярского района внесено представление в адрес главы Приволжского сельского поселения с требованием об устранении нарушений и активизации работы по отлову бесхозяйных животных, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Также прокуроры готовят иск в суд, чтобы взыскать с властей компенсацию морального вреда в пользу ребенка.