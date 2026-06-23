В Волгограде компания продавала ветпрепараты без госрегистрации

Коммерсанты продавали сомнительные лекарства Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде руководителей коммерческой организации подозревают в торговле незарегистрированными ветеринарными препаратами. Следователи Ворошиловского района завели уголовное дело на генерального и финансового директоров.

- В результате противоправной деятельности реализовано ветеринарных лекарственных средств на сумму свыше 250 тысяч рублей, - рассказали в Следкоме.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигуранты приобретали у поставщика лекарства для животных и продавали их контрагентам. При этом им было известно, что препарат не прошел обязательную госрегистрацию и не включен в реестр лекарственных средств для животных.

Дело на поставщиков сейчас в суде.