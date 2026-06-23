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НовостиОбщество23 июня 2026 11:12

В Волгограде ушел из жизни профессор ВолгГМУ Рудольф Самусев

Профессор посвятил всю свою жизнь отечественной морфологии и медицинскому образованию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Рудольф Самусев ушел на 87 году жизни. Фото: ВолгГМУ

Рудольф Самусев ушел на 87 году жизни. Фото: ВолгГМУ

Знаменитый ученый, доктор медицинских наук, специалист по морфологии и автор атласов анатомии человека Рудольф Самусев ушел из жизни в Волгограде. Об этом сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете. 86-летний ученый более четверти века возглавлял там кафедру гистологии, цитологии и эмбриологии.

- Рудольф Самусев принадлежал к числу ярчайших представителей российской анатомической школы. Его многолетняя научная, педагогическая и организаторская деятельность внесла неоценимый вклад в развитие анатомии, гистологии и медицинского образования, - рассказали коллеги.

Профессор оставил огромное наследие: несколько поколений опытных врачей и исследователей, учебники, атласы и руководства для медиков в России и далеко за ее пределами. Рудольфа Павловича запомнят, как талантливого и мудрого наставника, человека высокой культуры.

Редакция присоединяется к соболезнованиям родным, близким, друзьям и ученикам Рудольфа Павловича.