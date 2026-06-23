Три женщины и 3-летний мальчик попали под колеса авто в Волгограде и Волжском

Грузовик сбил женщину на парковке Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Сразу четыре пешехода пострадали под колесами автомобилей в Волгограде и области за сутки 22 июня. В больницах – девушка, которую сбил пьяный водитель в Кировском, две женщины и трехлетний ребенок, попавший под машину во дворе Волжского, сообщили в главке МВД по региону.

В Кировском районе пьяный 43-летний водитель, уже лишенный водительского удостоверения, за рулем «Лада Веста» наехал на девушку на «зебре». ДТП случилось около полудня на улице Гаря Хохолова, 6. После наезда на пешехода водитель скрылся, но его разыскали и задержали полицейские.

В 9 утра в Дзержинском районе на парковке на улице Ангарской, 100 «ГАЗ 2747» под управлением 40-летнего водителя задним ходом сбил женщину.

В Центральном районе около полудня 38-летний водитель на «Джетур» сбил женщину на улице Невской. Пострадавшая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

А в Волжском вечером 22 июня 40-летний водитель за рулем «Рено Логан» сбил 3-летнего мальчика во дворе на проспекте Ленина. Малыш перебегал внутриквартальный проезд.