Правила личной безопасности на железной дороге напомнили волгоградским школьникам

Фото: пресс-служба ПривЖД

Во встречах, которые состоялись в рамках интерактивной программы «Каникулы на Приволжской детской железной дороге», приняли участие около 100 юных волгоградцев.

Преподаватели ДЖД напомнили детям о важности неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения вблизи железной дороги. Особое внимание железнодорожники уделили вопросам электробезопасности. Они рассказали об опасности контактной сети, обеспечивающей движение поездов на электротяге, а также о недопустимости попыток подняться на крышу грузовых вагонов или цистерн.

В завершение встречи ребята приняли участие в познавательной викторине на знание основных правил безопасного поведения вблизи стальной магистрали.

Напоминаем, в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Переходите и переезжайте железнодорожные пути только в специально предусмотренных для этого местах — через пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды и путепроводы. Не оставляйте детей без присмотра вблизи железной дороги.

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