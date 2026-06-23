Какие парки и скверы благоустроят в 2027 году в Волгограде, Волжском и Камышине

Сквер на улице Кирова

Во всероссийском голосовании за парки и скверы, которые дождутся благоустройства в 2027 году, сделали свой выбор 199,2 тысячи жителей Волгоградской области. Им представили 52 проекта в 18 муниципалитетах региона. В итоге преобразятся 24 территории. Где в следующем начнется обновление по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном комитете ЖКХ.

В Волгограде среди проектов-победителей: сквер на улице Кирова в микрорайоне 503 в Кировском и общественная территория в границах улиц Симонова и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе.

В Волжском в 2027 году обновления дождется сквер вдоль улицы Машиностроителей от улицы Энгельса до бульвара Профсоюзов.

В Камышине благоустроят пешеходные зоны на улицах Маресьева и Некрасова, в Урюпинске - улицу Советскую от проспекта Ленина до переулка Ульяновского, в Михайловке - улицу Республиканская и улицу Хмельницкого.